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КСУ проверит на конституционность закон о декоммунизации

КСУ проверит на конституционность закон о декоммунизации

КИЕВ. 21 мая. УНН. Конституционный суд Украины рассмотрит сегодня дело о конституционности закона о декоммунизации. Об этом указано в повестке дня КСУ на сегодня, 21 мая, передает УНН.

"Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 46 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", - говорится в сообщении.

Рассмотрение дела состоится в закрытом пленарном заседании.

Напомним, Конституционный суд Украины снова отложил рассмотрение дела о конституционности положений закона "Об очистке власти".

Источник: УНН
Теги: Украина, Конституционный суд, декоммунизация
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