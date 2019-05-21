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Украина и Норвегию соединят прямыми авиарейсами

Украина и Норвегию соединят прямыми авиарейсами

КИЕВ. 21 мая. УНН. Украинско-норвежское партнерство будет усилено прямым авиационным сообщением. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Важным результатом украинского-норвежского диалога по вопросу налаживания прямого авиасообщения между Украиной и Норвегией стало обнародованное сегодня решение авторитетной европейской авиакомпании" Скандинавские авиалинии "(SAS) о начале в октябре 2019 прямого авиарейса Киев-Осло", - заявил посол Украины в Норвегии В Вячеслав Яцюк.

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Полеты по маршруту Киев-Осло будут выполняться три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам, начиная с 26 октября 2019 года.

Посол Украины в Норвегии также указал, что компания-оператор гражданских аэропортов Норвегии Avinor приняла решение использовать в названии авиарейса украинское правописание столице Украины латиницей - Kyiv.

Напомним, с начала прошлого года в Украине было совершено более 40 тыс. чартерных авиарейсов.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Норвегия, авиаперелеты
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