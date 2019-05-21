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Украина подписала с НАТО договор о захоронении радиоактивных отходов

Украина подписала с НАТО договор о захоронении радиоактивных отходов

КИЕВ. 21 мая. УНН. Украина подписала контрактные документы с НАТО в рамках проекта по захоронению радиоактивных отходов, которые хранятся в могильнике на объекте "Цибулево" в Кировоградской области, сообщает УНН со ссылкой на Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

Данный проект реализуется в рамках Имплементационного соглашения между Кабинетом министров Украины и НАТО по поддержке и снабжению (ОНПП) о перезахоронении радиоактивных отходов, образовавшихся в результате выполнения военных программ бывшего СССР в Украине. Соглашение было подписано 8 февраля 2013 года и ратифицировано 17 июня 2015 года Верховной Радой Украины.

Донорами проекта выступили Германия и Норвегия. Полная сумма реализации проекта еще не известна. Отходы будут вывозиться на ДПС "Радон".

Результатом реализации проекта станет реабилитация территории, на которой сейчас хранятся радиоактивные отходы, а также устранение угрозы их незаконного распространения за пределы объекта и уменьшения негативного влияния РАО на окружающую среду и население региона. Опыт, полученный в ходе реализации проекта, будут использованы для ликвидации других могильников и мест хранения "исторических" радиоактивных отходов на территории Украины, отметили в ГАЗО.

Напомним, это уже второй объект, процесс ликвидации которого пройдет при поддержке НАТО. Первым объектом стал полигон "Вакуленчук", ликвидация которого завершилась в начале 2017 года.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, радиация, Кропивницкий и Кировоградщина, отходы
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