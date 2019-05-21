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Владимир Кличко об инаугурации: Мы все хотим, чтобы страна развивалась и двигалась вперед

КИЕВ. 20 мая. УНН. Легенда мирового бокса, экс-чемпион мира Владимир Кличко пожелал Владимиру Зеленскому удачи в управлении государством. Об этом Владимир Кличко написал в социальной сети Twitter, сообщает УНН.

"Состоялась инаугурация нового Президента Украины Владимира Зеленского. Желаю Вам удачи в управлении нашим государством и в достойном представлении ее. Мы все хотим, чтобы в этот определяющий время наша страна развивалась и двигалась вперед. И должны делать только то, что является лучшим для украинского народа, показывая пример успешных изменений", - отметил Владимир Кличко.

Напомним, вчера, 20 мая, состоялась инаугурация Президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: УНН
Теги: Владимир Кличко, инаугурация
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