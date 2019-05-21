КИЕВ. 21 мая. УНН. Досрочные парламентские выборы могут состояться 21 июля. Об этом заявил лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко после проведения консультаций с Президентом Укарини Владимиром Зеленским в АП, передает корреспондент УНН.

"По результатам разговора, Президент направит письмо главе парламента о проведении внеочередного заседания Верховной Рады для изменения избирательного законодательства досрочные выборы, ориентировочно выборы на 21 июля. Указ может появится завтра", - отметил Ляшко.

Напомним, 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский принес присягу народу Украины. После этого Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады и объявил о досрочных выборах в ВР.

Как сообщал УНН, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 21 мая, провел встречу с главой Верховной Рады Украины Андрей Парубий, его заместителями, лидерами депутатских фракций и групп.