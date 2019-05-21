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Досрочные парламентские выборы могут состояться 21 июля

Досрочные парламентские выборы могут состояться 21 июля

КИЕВ. 21 мая. УНН. Досрочные парламентские выборы могут состояться 21 июля. Об этом заявил лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко после проведения консультаций с Президентом Укарини Владимиром Зеленским в АП, передает корреспондент УНН.

"По результатам разговора, Президент направит письмо главе парламента о проведении внеочередного заседания Верховной Рады для изменения избирательного законодательства досрочные выборы, ориентировочно выборы на 21 июля. Указ может появится завтра", - отметил Ляшко.

Напомним, 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский принес присягу народу Украины. После этого Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады и объявил о досрочных выборах в ВР.

Как сообщал УНН, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 21 мая, провел встречу с главой Верховной Рады Украины Андрей Парубий, его заместителями, лидерами депутатских фракций и групп.

Источник: УНН
Теги: выборы
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