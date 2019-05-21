В Кремле ответили на призыв Зеленского усилить санкции против РФ

КИЕВ. 21 мая. УНН. Курс на усиление антироссийских санкций не поможет команде Президента Украины Владимира Зеленского решить проблемы востока страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Это та риторика относительно санкций против России, которая не блещет новизной. А главное, это та риторика, которая не сможет помочь Украине разобраться с проблемой юго-востока", - заявил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что ни США, ни Россия не могут выполнить перечень минских договоренностей. "Его может и должен выполнять Киев", - сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что в целом пока в Кремле не видят никаких новаций в украинской политике после избрания нового Главы государства.

Напомним, 20 мая Зеленский призвал США продолжать ужесточение санкций в отношении РФ.