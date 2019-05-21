Гройсман не подал заявление об отставке в секретариат ВР

КИЕВ. 21 мая. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пока не подал заявление об отставке в секретариат Верховной Рады. Об этом сказала журналистам во вторник председатель парламентской фракции партии "ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, передает корреспондент УНН.

"Гройсмана может уволить только Верховная Рада. Если ВР не уволит, господин Гройсман должен работать на своей должности... На внеочередном заседании это можно сделать, это возможно. Но для этого нужно, чтобы это заявление было в секретариате ВР поданное Гройсманом. На эту минуту этого заявления нет. Председатель ВР обязан поставить это на голосование. Только тогда Премьер Гройсман сможет уйти в отставку", - сказала Тимошенко.

Напомним, 20 мая Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в среду, 22 мая, подаст заявление об отставке. В дальнейшем отставку главы правительства должен поддержать парламент.