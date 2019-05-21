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Первые назначения Президента могут появиться сегодня вечером

КИЕВ. 21 мая. УНН. Первые кадровые указы Президента Украины могут появиться сегодня вечером. Об этом заявил журналистам советник Зеленского Андрей Богдан, передает корреспондент УНН.

"Решение (о назначении главы АП - ред.) на данный момент не принято. Возможно первые кадровые указы появятся сегодня вечером", - сказал Богдан, отвечая на вопрос о том, назначат его руководителем Администрации.

Он добавил, что сейчас есть лишь советником по юридическим вопросам Зеленского.

Источник: УНН
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