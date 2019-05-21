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Зеленский будет подавать закон об импичменте президента - Богдан

Зеленский будет подавать закон об импичменте президента - Богдан

Андрей Богдан

КИЕВ. 21 мая. УНН. Президент Украины будет подавать закон об импичменте президента. Об этом заявил представитель команды Зеленского Андрей Богдан после консультаций с Президентом Украины Владимиром Зеленским в АП, передает корреспондент УНН.

"Он (Зеленский - ред.) обязательно подавать (закон об импичменте президента - ред.). Проект этого закона мы поставим сначала на публичное обсуждение, а затем на рассмотрение ВР", - сказал Богдан на вопрос о том, будет ли подавать Владимир Зеленский закон об импичменте.

Напомним, лидеры парламентских фракций провели встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой будет обсуждаться вопрос о роспуске парламента.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский обратится к председателю Верховной Рады с требованием собрать внеочередное заседание парламента, после чего председатель ВР в 3-дневный срок должен собрать внеочередное заседание.

У Зеленского досрочные выборы планируют провести 21 июля.

Источник: УНН
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