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Гройсман провел встречу с миссией МВФ

Гройсман провел встречу с миссией МВФ

КИЕВ. 21 мая. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел встречу с представителями миссии Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Как отмечается, во встрече также приняла министр финансов Украины Оксана Маркарова.

"Такое сотрудничество важно для обеих сторон, прежде всего учитывая выполнение программы реформ, поддержание финансовой стабильности государства и продолжение диалога с другими партнерами и инвесторами Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, сегодня эксперты Международного валютного фонда начали свою работу в Украине.

В то же время, визит директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард в Украину не предусмотрен.

Миссия будет находиться в Украине в течение двух недель. На повестке дня не только пересмотр действующей программы сотрудничества между Украиной и Фондом, а вопрос восстановления наказания за незаконное обогащение.

Ранее в НБУ указали, что миссия будет проводить пересмотр программы и "в результатах будет принято решение о предоставлении очередного транша, который мы ожидаем в этом году".

Источник: УНН
Теги: МВФ, Владимир Гройсман, встреча
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