Пленный Сенцов поинтересовался персоной Зеленского

КИЕВ. 21 мая. УНН. Заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов поинтересовался Владимиром Зеленским. Об этом российская правозащитница и журналистка Зоя Светова сообщила в своем Facebook, передает УНН.

"Только поговорила по телефону с Олегом Сенцовым. Он передавал всем большой привет. И особое приветствие Андрею Звягинцеву (русский кинорежиссер - ред.). Сказал, что скоро выйдет новая книга его рассказов. Был бодр, шутил надо мной, как всегда. Интересовался новым президентом Украины, то есть, спрашивал, что я о нем думаю", - написала правозащитница.

Напомним, адвокат заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова - Дмитрий Динзе - рассказал о состоянии здоровья своего подзащитного, отметив, что украинец набрал вес и весит 90 килограммов и чувствует себя отлично.

В августе 2015 украинского режиссера Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, осудили в РФ к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористической группировки.

Олег Сенцов объявил голодовку 14 мая 2018. Отказываясь от пищи, он требовал от российских властей освобождения 64 украинских граждан, арестованных по политическим мотивам. Голодание продолжалось 145 дней - режиссер был вынужден прервать его 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.