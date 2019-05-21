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Заседание ТКГ в Минске перенесли на июнь

КИЕВ. 21 мая. УНН. Заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе перенесли на 5 июня. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Беларуси, передает УНН.

"Вниманию СМИ: по сообщению Специального представителя Действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ посла Сайдика, согласно достигнутому взаимопониманию участников, заседания ТКГ и ее рабочих групп переносятся на 5 июня 2019 г.", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, ранее Президент Украины Петр Порошенко подписал распоряжение об увольнении с должности представителя Украины в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Евгения Марчука.

Источник: УНН
Теги: Минские соглашения
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