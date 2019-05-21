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Украина работает над повышением присутствия НАТО в Черноморском регионе - Климпуш-Цинцадзе

Украина работает над повышением присутствия НАТО в Черноморском регионе - Климпуш-Цинцадзе

КИЕВ. 21 мая. УНН. Украина сейчас работает с партнерами из НАТО над повышением присутствия Альянса в Черноморском регионе. Об этом сегодня на мероприятиях в Киеве заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает корреспондент УНН.

"Мы сейчас работаем с нашими партнерами из альянса над повышением присутствия НАТО в Черноморском регионе, потому что это - наша с вами безопасность", - сказала вице-премьер.

Она отметила, что курс на ЕС и НАТО - это "не чья-нибудь прихоть или нереализованная реформа".

"Это большой и серьезный путь борьбы и путь большой работы", - добавила она.

Как сообщал УНН, 22 мая на заседании Военного комитета НАТО, посвященного Украине, обсуждать помощь Вооруженным силам Украины.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, безопасность, Черное море, Иванна Климпуш-Цинцадзе
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