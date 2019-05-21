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Российские правозащитники признали крымскотатарских активистов политзаключенными

Российские правозащитники признали крымскотатарских активистов политзаключенными

КИЕВ. 21 мая. УНН. Российский правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенными 24-х крымскотатарских активистов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление центра.

"Правозащитный центр "Мемориал" признает Руслана Сулейманова, Алима Керимова, Рустема Шейхалиева, Меджита Абдурахманова, Яшара Муединова, Биляла Адилова, Джемиля Гафарова, Ризу Изетова, Иззета Абдуллаева, Асана Яникова, Шабана Умерова, Меджита Абдурахманова, Тофика Абдулгазиева, Сейтвели Сейтнабдиева, Рустема Сейтхалилова, Акима Бекирова, Фархода Базарова, Сервера Газиева, Сейрана Муртаза, Эрфана Османова, Османа Арифмеметова, Ремзи Бекирова, Владлена Абдулкадырова и Раима Айвазова политическими заключенными", - говорится в заявлении.

В огранизации обосновывают это решение согласованием с международным Руководством по определению понятия "политический заключенный".

Напомним, ранее правозащитный центр признал политзаключенными 24 украинских моряков, которых российские пограничники захватили в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Как сообщал УНН, российский суд продлил арест восьми задержанным во время массовых обысков крымских татар.

Напомним, сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии 27 марта провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения “Крымская солидарность”. Всего было задержано 24-х активистов.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, крымские татары, активисты, политзаключенные
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