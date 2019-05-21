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Петиция о Голодоморе на сайте парламента Германии собрала более 15 тыс. подписей

Петиция о Голодоморе на сайте парламента Германии собрала более 15 тыс. подписей

КИЕВ. 21 мая. УНН. Петиция о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, опубликованная на сайте парламента Германии в декабре прошлого года, собрала более 15 тысяч подписей. Такая информация размещена на сайте Бундестага, передаёт УНН.

"Немецкий Бундестаг, как и 23 правительства других стран мира, может решить, что Голодомор в Украине в 1932-1933 годах - это геноцид украинского народа, вызванный советскими режимами под руководством Сталина", - говорится в тексте петиции.

Так, для рассмотрения петиции немецкими депутатами петиции необходимо собрать 50 тысяч.

Подписать её могут все желающие вплоть до 27 мая.

Как сообщал УНН, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинцев присоединиться к подписанию петиции, которая появилась на сайте парламента Германии о признании Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Источник: УНН
Теги: Германия, голодомор, геноцид, петиция
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