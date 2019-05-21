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информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 21 мая 2019
17:57
Украинские Национальные Новости
Осведомленность граждан объединяет страну
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Вторник, 21 мая 2019, 17:31
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Опубликован Указ о роспуске ВР и назначении выборов
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Источник:
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