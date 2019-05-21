Внеочередное пленарное заседание ВР запланировано на завтра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады запланировали провести завтра, 22 мая, в 10.00. Об этом УНН сообщил информированный источник в ВР.

"На завтра, 22 мая, на 10.00 планируется внеочередное пленарное заседание", - сообщил источник.

Отметим, что на данный момент на официальном сайте Рады нет никаких сообщений или анонсов относительно внеочередного пленарного заседания.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский обратится к председателю Верховной Рады с требованием собрать внеочередное заседание парламента, после чего председатель ВР в 3-дневный срок должен собрать внеочередное заседание.

Напомним, у Зеленского заявили, что указ о роспуске ВР будет подписан в ближайшее время.