Выборы в ВР назначены на 21 июля

КИЕВ. 21 мая. УНН. Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины назначены на 21 июля 2019 года. Об этом говорится в указе Президента Украины Владимира Зеленского №303/2019 о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов, передает УНН.

"...постановляю назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 21 июля 2019 года", - говорится в документе.

Как сообщал УНН, был опубликован указ Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.

Напомним, ранее сегодня в Администрации Президента Украины в Киеве прошла встреча Президента Владимира Зеленского и руководства Верховной Рады и парламентских фракций о досрочном прекращении полномочий парламента.