Кривонос собрал рабочую группу по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства

КИЕВ. 21 мая. УНН. Во вторник под председательством заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Кривоноса состоялось учредительное заседание межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Как сообщили в пресс-службе, в заседании приняли участие представители министерств и силовых структур.

"Участники совещания обсудили стратегию реализации определенных задач. К участию в работе подгрупп по каждому направлению будут приглашены эксперты и общественность", - говорится в сообщении.

Напомним, Межведомственная рабочая группа является рабочим органом СНБО Украины, образованным в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 мая 2019 года "О мерах по укреплению обороноспособности государства", утвержденного Указом Президента Украины № 200 Положение о межведомственной рабочей группе утвержденное Указом Президента Украина от 7 мая 2019 года № 201.

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Членами межведомственной рабочей группы является заместитель министра обороны Украины, министра внутренних дел Украины, министра иностранных дел Украины, министра образования и науки Украины, министра молодежи и спорта Украины, министра по делам ветеранов Украины, министра информационной политики Украины, председателя Службы безопасности Украины, командующего Национальной гвардии Украины, командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Основной задачей межведомственной рабочей группы является подготовка СНБО Украины предложений по решению проблемных вопросов по направлениям: совершенствование системы территориальной обороны; повышение уровня военно-патриотического воспитания молодежи; подготовка военного резерва Вооруженных Сил Украины и других военных формирований; противодействие информационной агрессии против Украины; организация и поддержание действий движения сопротивления.