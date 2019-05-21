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С прошлого года в Украине экстрадировали 57 человек
С прошлого года в Украине экстрадировали 57 человек
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Президент уволил главу Генштаба Муженко

Источник: УНН
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