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Вторник, 21 мая 2019, 19:04 • Ясамин Мохаммад • 9705
Президент уволил главу Генштаба Муженко
Виктор Муженко
КИЕВ. 21 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных Сил Украины. Об этом говорится в указе №301/2019, передает УНН.
"Уволить Муженко с должности начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", - сказано в документе.
Как сообщал УНН, министр обороны Украины Степан Полторак подал заявление на имя Президента Украины Владимира Зеленского о своей отставке.
Ранее в отставку подал глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.
Источник: УНН
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