Президент уволил главу Генштаба Муженко

КИЕВ. 21 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных Сил Украины. Об этом говорится в указе №301/2019, передает УНН.

"Уволить Муженко с должности начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", - сказано в документе.

Как сообщал УНН, министр обороны Украины Степан Полторак подал заявление на имя Президента Украины Владимира Зеленского о своей отставке.

Ранее в отставку подал глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.