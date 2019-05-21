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Новым начальником Генштаба ВСУ назначено Руслана Хомчака

Новым начальником Генштаба ВСУ назначено Руслана Хомчака

КИЕВ. 21 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины. Соответствующий указ Глава государства подписал сегодня, 21 мая, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Напомним, другим своим Указом Президент Украины уволил генерала армии Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

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Генерал армии Виктор Муженко возглавлял Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины с июля 2014 года.

Справка: Руслан Хомчак (род. 5 июня 1967) - украинский военный, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, командующий Оперативного командования "Юг". Участник войны на востоке Украины. Возглавлял Штаб СВ ВСУ с 2016 года.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВСУ, назначения

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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