Внеочередное заседание ВР состоится завтра в 12:00

КИЕВ. 22 мая. УНН. Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины состоится завтра, 22 мая в 12:00, сообщает УНН.

"Председатель Верховной Рады Украины издал распоряжение "О созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины" 22 мая 2019 в 12:00", - говорится в сообщении Аппарата парламента.

Как сообщал УНН на внеочередное заседание ВР будет вынесено два вопроса: о внесении изменений в законы Украины "О выборах народных депутатов Украины" и "О публичных закупках".

Как сообщал УНН, было опубликовано указ Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.

Так, выборы в ВР назначены на 21 июля.

Напомним, ранее сегодня в Администрации Президента Украины в Киеве прошла встреча Президента Владимира Зеленского и руководства Верховной Рады и парламентских фракций о досрочном прекращении полномочий парламента.

Обсуждались, в частности, вопрос снижения проходного барьера на выборах в ВР для партий до 3% и отмены мажоритарке.