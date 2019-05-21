Главой АП назначен Андрей Богдан

КИЕВ. 21 мая. УНН. Президент Украины Володими Зеленский назначил главой Администрации Президента Украины Андрея Богдана. Об этом говорится в указе №304/2019, передает УНН.

“Согласно части третьей статьи 106 Конституции Украины, учитывая пункт 2 части третьей статьи 3 Закона Украины ”О государственной службе“ постановляю:

Назначить Богдана Андрея Иосифовича Главой Администрации Президента Украины”, - говорится в тексте документа.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака начальником Генерального штаба — Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины. Соответствующий указ Глава государства подписал сегодня, 21 мая.

Другим своим указом Президент Украины уволил генерала армии Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба — Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.