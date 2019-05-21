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Зеленский назначил Шефира своим первым помощником

Зеленский назначил Шефира своим первым помощником

Сергей Шефир

КИЕВ. 21 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Шефира своим первым помощником, передает УНН со ссылкой на указ №305 / 2019.

"Назначить Шефира Сергея Нахмановича первым помощником Президента Украины", - говорится в документе.

Ранее Президент Украины Володими Зеленский назначил главой Администрации Президента Украины Андрея Богдана.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины. Соответствующий указ Глава государства подписал сегодня, 21 мая.

Другим своим указом Президент Украины уволил генерала армии Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

Источник: УНН
Теги: назначения, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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