Зеленский назначил Шефира своим первым помощником
Сергей Шефир
КИЕВ. 21 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Шефира своим первым помощником, передает УНН со ссылкой на указ №305 / 2019.
"Назначить Шефира Сергея Нахмановича первым помощником Президента Украины", - говорится в документе.
Ранее Президент Украины Володими Зеленский назначил главой Администрации Президента Украины Андрея Богдана.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины. Соответствующий указ Глава государства подписал сегодня, 21 мая.
Другим своим указом Президент Украины уволил генерала армии Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.
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