Зеленский назначил представителя Президента в Раде

КИЕВ. 21 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Стефанчука советником Президента Украины - Представителем Президента Украины в Верховной Раде Украины. Об этом говорится в указе №312/2019, передает УНН.

"Назначить Стефанчука Руслана Алексеевича Советником Президента Украины - Представителем Президента Украины в Верховной Раде Украины", - говорится в тексте документа.

Ранее Президент Украины Володими Зеленский назначил главой Администрации Президента Украины Андрея Богдана.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины. Соответствующий указ Глава государства подписал сегодня, 21 мая.

Другим своим указом Президент Украины уволил генерала армии Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.