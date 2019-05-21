Зеленский назначил новых заместителей главы АП

КИЕВ. 21 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил первого заместителя главы Администрации Президента и ряд заместителей главы АП. Об этом говорится в соответствующих указах Президента, передает УНН.

Так, указом №306/2019 Трофимова Сергея Владимировича назначено первым заместителем главы Администрации Президента Украины.

Указом №307/2019 назначено Костюка Юрия Юрьевича заместителем главы Администрации Президента Украины.

Указом №308/2019 заместителем главы АПУ назначен Рябошапка Руслана Георгиевича.

Указом №309/2019 заместителем главы АП назначено Зеркаль Елену Владимировну.

Указом №310/2019 заместителем главы АП назначено Тимошенко Кирилла Владленовича.

Как сообщал УНН, Зеленский назначил главой Администрации Президента Украины Андрея Богдана.

Своим первым помощником Зеленский назначил Сергея Шефира.