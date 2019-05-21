Глава АП прокомментировал снижение тарифов на газ

КИЕВ. 21 мая. УНН. Команда Президента Украины Владимира Зеленского рассматривает возможности снижения тарифов на газ для населения, однако должен согласовывать такие решения с Международным валютным фондом. Об этом заявил новоназначенный глава Администрации Президента Андрей Богдан в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.

"Мы рассматриваем различные пути снижения цены на газ. Но эти решения мы можем принимать после консультации с международными партнерами, потому что зависимость Украины, к сожалению, от прошлой власти, от их решений, очень большая зависимость от МВФ и других международных организаций", - отметил Богдан.

По его словам, Украина оказалась в ситуации, когда вынуждена согласовывать решения с МВФ, поскольку рискует получить негативные последствия в кредитной и финансовой политике.

Напомним, сегодня эксперты Международного валютного фонда начали свою работу в Украине.

Миссия будет находиться в Украине в течение двух недель. На повестке дня не только пересмотр действующей программы сотрудничества между Украиной и Фондом, а вопрос восстановления наказания за незаконное обогащение.

Ранее в НБУ указали, что миссия будет проводить пересмотр программы и "в результатах будет принято решение о предоставлении очередного транша, который мы ожидаем в этом году".

Также напомним, что делегация из США обсудила с Украиной проект по созданию путей импорта сжиженного природного газа (LNG) с регазификационного терминала в Польше в Украине.