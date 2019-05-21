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Глава АП прокомментировал снижение тарифов на газ

Глава АП прокомментировал снижение тарифов на газ

КИЕВ. 21 мая. УНН. Команда Президента Украины Владимира Зеленского рассматривает возможности снижения тарифов на газ для населения, однако должен согласовывать такие решения с Международным валютным фондом. Об этом заявил новоназначенный глава Администрации Президента Андрей Богдан в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.

"Мы рассматриваем различные пути снижения цены на газ. Но эти решения мы можем принимать после консультации с международными партнерами, потому что зависимость Украины, к сожалению, от прошлой власти, от их решений, очень большая зависимость от МВФ и других международных организаций", - отметил Богдан.

По его словам, Украина оказалась в ситуации, когда вынуждена согласовывать решения с МВФ, поскольку рискует получить негативные последствия в кредитной и финансовой политике.

Напомним, сегодня эксперты Международного валютного фонда начали свою работу в Украине.

Миссия будет находиться в Украине в течение двух недель. На повестке дня не только пересмотр действующей программы сотрудничества между Украиной и Фондом, а вопрос восстановления наказания за незаконное обогащение.

Ранее в НБУ указали, что миссия будет проводить пересмотр программы и "в результатах будет принято решение о предоставлении очередного транша, который мы ожидаем в этом году".

Также напомним, что делегация из США обсудила с Украиной проект по созданию путей импорта сжиженного природного газа (LNG) с регазификационного терминала в Польше в Украине.

Источник: УНН
Теги: газ, МВФ, тарифы на газ
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