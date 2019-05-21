Руслан Хомчак: что известно о новом начальнике Генштаба

КИЕВ. 21 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Руслана Хомчака начальником Генштаба, сообщает УНН.

До этого назначения Руслан Хомчак с 2016 года занимал должность начальника штаба Сухопутных сил ВСУ. В 2009 году он возглавил штаб 8-го армейского корпуса, а в 2012 году стал командиром 6-го армейского корпуса, который с 2013 года носит название Оперативное командованием “Юг”.

Известен тем, что во время АТО возглавлял операцию по освобождению Иловайска. В 2014 году он заявил, что у Иловайска украинским военным противостояли регулярные войска Российской Федерации, а именно батальонные группы десантных, десантно-штурмовых и мотострелковых бригад.

Хомчаку 51 год. Он окончил Московское общеобразовательное военное училище.

В 2011 году Руслан Хомчак получил звание генерал-майора, а в 2013 году — звание генерал-лейтенанта.

В декларации за 2018 год Хомчак задекларировал квартиру площадью 76,8 в Белой Церкви, предоставленную ему в пользование Министерством обороны. А также два земельных участка в Черниговской и Житомирской областях. В собственности Хомчака Toyota Land Cruiser 2013 года.