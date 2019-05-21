У Зеленского считают, что правительство будет нормально функционировать и без Гройсмана

КИЕВ. 21 мая. УНН. После обещанной отставки премьер-министра Владимира Гройсмана правительство продолжит функционировать в нормальном режиме. Об этом заявил новоназначенный глава Администрации Президента Владимира Зеленского Андрей Богдан в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.

"Есть такое желание от ментально старых чиновников максимально сбросить возможные проблемы на Президента Зеленского, причем в первые дни. Однако хочу огорчить господина Премьер-министра, что никто плакать не будет, если он внесет такое представление (об отставке - ред.), конец истории Украины не произойдет", - отметил Богдан.

По его словам, после отставки главы Кабмина его обязанности будет выполнять первый вице-премьер, а министерства будут нормально функционировать, как это бывало в истории страны не один раз.

При этом он добавил, что отставка станет одним из правильных решений Владимира Гройсмана.

Напомним, Президент Украины Володими Зеленский назначил главой Администрации Президента Украины Андрея Богдана.