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У Зеленского считают, что правительство будет нормально функционировать и без Гройсмана

У Зеленского считают, что правительство будет нормально функционировать и без Гройсмана

КИЕВ. 21 мая. УНН. После обещанной отставки премьер-министра Владимира Гройсмана правительство продолжит функционировать в нормальном режиме. Об этом заявил новоназначенный глава Администрации Президента Владимира Зеленского Андрей Богдан в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.

"Есть такое желание от ментально старых чиновников максимально сбросить возможные проблемы на Президента Зеленского, причем в первые дни. Однако хочу огорчить господина Премьер-министра, что никто плакать не будет, если он внесет такое представление (об отставке - ред.), конец истории Украины не произойдет", - отметил Богдан.

По его словам, после отставки главы Кабмина его обязанности будет выполнять первый вице-премьер, а министерства будут нормально функционировать, как это бывало в истории страны не один раз.

При этом он добавил, что отставка станет одним из правильных решений Владимира Гройсмана.

Напомним, Президент Украины Володими Зеленский назначил главой Администрации Президента Украины Андрея Богдана.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, отставка, Владимир Гройсман, Владимир Зеленский
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