В Зеленского хотят вынести на референдум окончательные договоренности с РФ по Донбассу

КИЕВ. 21 мая. УНН. Окончательное решение в переговорном процессе с Россией по Донбассу может быть вынесено на референдум для принятия большинством общества. Об этом заявил новоназначенный глава Администрации Президента Владимира Зеленского Андрей Богдан в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.

"Окончательное решение, если оно неоднозначно будет воспринято обществом, если там будут точки проблемные для восприятия теми или иными, может быть вынесено на референдум, чтобы не какой-то политик принимал решение, а сам народ", - отметил Богдан.

Ранее Богдан заявил, что в переговорную группу по урегулированию ситуации на Донбассе должны войти авторитетные в Украине и России личности, которых бы, в том числе, уважали и в РФ.

Напомним, 16 мая Ирина Геращенко написала заявление о прекращении своей деятельности в рамках минских переговоров.

Позже политолог Владимир Фесенко заявил, что прекращение деятельности в рамках минских переговоров представителя гуманитарной подгруппы контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Ирины Геращенко никак не повлияет на переговорный процесс в Минске. Реальные изменения были бы возможны, если бы уволили Виктора Медведчука.