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Кличко о снижении проходного барьера в Раду до 3%: это демократическая норма, мы ее поддерживаем

Кличко о снижении проходного барьера в Раду до 3%: это демократическая норма, мы ее поддерживаем

Виталий Кличко

КИЕВ. 21 мая. УНН. Народные депутаты партии Виталия Кличко УДАР поддерживают идею снижения проходного барьера в Раду до 3%. Об этом заявил сам мэр Киева в своем Twitter, передает УНН.

"Нардепы от УДАРа за снижение проходного барьера до 3%. Это - демократическая норма, которая обеспечит представительство в ВР большего спектра политических сил и интересов большего количества граждан. Подняла барьер в 5% партия Януковича (Партия регионов экс-президента Виктора Януковича - ред.), чтобы ограничить присутствие в Раде демократических и новых партий", - написал Кличко.

Напомним, ранее была обнародована информация о том, что Президент Украины Владимир Зеленский вместе с руководителями парламентских фракций договорились в среду, 22 мая, провести внеочередное заседание Верховной Рады, на котором будет рассмотрено изменения в избирательное законодательство.

Отметим, что во вторник, 21 мая, Президент своим указом распустил Раду и назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля.

Источник: УНН
Теги: выборы, ВР, Украина, Виталий Кличко
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