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У Зеленского заверили, что олигархи уже не будут управлять страной

У Зеленского заверили, что олигархи уже не будут управлять страной

КИЕВ. 21 мая. УНН. Олигархи уже не будут влиять на принятие решений в Администрации Президента Владимира Зеленского. Об этом заявил новопризначенный глава Администрации Президента Владимира Зеленского Андрей Богдан в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.

“Олигархи уже точно не руководят страной — выборы это изменили. Будут ли они влиять на жизнь общества? Ну, точно не через Администрацию Президента, и я, как никто, могу сказать, что олигархи уже хотят одинаковых правил игры с другими гражданами, потому что как только ты думаешь, что ты — лучший, самый умный, у тебя начинают появляться проблемы”, — отметил Богдан.

При этом он заверил, что у того, кто будет действовать в ущерб обществу Украины, “будут появляться проблемы”.


Напомним, адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в субботу, 18 мая, написал в своем микроблоге в Twitter, что возвращение бизнесмена Игоря Коломойского в Украину является тестом для новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: УНН
Теги: Украина, Президент, Владимир Зеленский
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