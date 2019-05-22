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Климпуш-Цинцадзе: сотрудничество Украины с НАТО не ограничивается сектором безопасности и обороны

Климпуш-Цинцадзе: сотрудничество Украины с НАТО не ограничивается сектором безопасности и обороны

КИЕВ. 22 мая. УНН. Взаимодействие между Украиной и НАТО выходит далеко за рамки политической и военной поддержки отдельных стран-членов Альянса. Об этом заявила вице-премьер-министр Иванна Климпуш-Цинцадзе при передаче адаптивного микроавтобуса для транспортировки военных с травмами, которые мешают свободно передвигаться, передает УНН со ссылкой на сайт Кабинета министров Украины.

“Гуманитарное взаимодействие с НАТО в очередной раз подчеркивает, что наша интеграция в НАТО происходит в совершенно разных сферах — не только безопасности и обороны. Одновременно с получением помощи, которую предоставляет Агентство по поддержке и снабжения НАТО, мы имеем возможность развивать наших специалистов в других смежных отраслях”, — подчеркнула представительница правительства.

Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что в условиях войны на востоке медицинская и психологическая реабилитация раненых является одним из главных приоритетов для Украины. “Нам нужно еще поработать с разными министерствами и Верховной Радой для того, чтобы законодательно обеспечить работу действительно эффективной системы. Также необходимо процедурно закрепить возможности для всех военных, нуждающихся в такой помощи”, — отметила Вице-премьер-министр.

Стоит также добавить, что лакмусовой бумажкой того, как Украина движется в НАТО, станет выполнение Украиной закона о национальной безопасности. Об этом на мероприятиях в Киеве заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Кабмин, Украина, Иванна Климпуш-Цинцадзе

В тексте упоминаются

Климпуш-Цинцадзе Иванна
Климпуш-Цинцадзе Иванна
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