Климпуш-Цинцадзе: у власти должен быть консенсус относительно евроатлантической интеграции

КИЕВ. 22 мая. УНН. У власти должно быть такой же консенсус относительно евроатлантической интеграции, какой он есть в обществе. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время выступления на торжественном мероприятии по случаю празднования 70-летия НАТО на Европейской площади в Киеве, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

По ее словам, консенсус общества касательно евроатлантической интеграции должен соответствовать консенсусу во власти, между различными партиями и политическими силами. “В избирательный год мы не имеем права пренебречь шансом, который история снова нам дает, и повторить ошибку, которая произошла в 2008 году”, — добавила она.

Она также добавила, что: “Министры и депутаты есть и будут всегда, при любом Президенте. Курс на ЕС и НАТО — это не прихоть или нереализованная реформа, это многолетний путь борьбы страны и воля народа. Революция Достоинства была за свободу и достоинство, против рабства и хамства, за право и развитие, против безответственности и популизма. И наконец в этом году мы имеем закрепленный в Конституции стратегический курс на ЕС и НАТО. Никаких компромиссов по этому курсу быть не может”.

Напоминаем, взаимодействие между Украиной и НАТО выходит далеко за рамки политической и военной поддержки отдельных стран-членов Альянса. На этом подчеркнула вице-премьер-министр Иванна Климпуш-Цинцадзе.