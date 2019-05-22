Нардеп рассказал о сути предлагаемых изменений в избирательное законодательство

КИЕВ. 22 мая. УНН. В изменениях в действующий закон "О выборах народных депутатов Украины", вопрос о чем предлагается рассмотреть на созванном сегодня внеочередном заседании Верховной Рады и что должны были подготовить в течение ночи, предлагается пропорциональная система с закрытыми списками и снижение проходного барьера до 3%. Об этом сообщил в ночь на среду народный депутат Владимир Арешонков в Facebook, передает УНН.

"Как стало известно, в течение ночи будут подготовлены изменения в действующий закон "О выборах народных депутатов Украины" в части отмены одномандатных округов, в которых избиратели могли выбрать конкретного человека, а не кота в мешке. Вместо этого предлагается пропорциональная система с закрытыми списками и снижение проходного барьера до 3%. Верховной Раде будет предложено за это проголосовать. Это будет представлено обществу как новая избирательная система", - сообщил нардеп.

Он напомнил, как работала такая система в предыдущие годы: "Избиратель видел первую презентационную пятерку или десятку партийного списка, а дальше темные лошадки, в которых якобы были фиксированные места. После прохождения в парламент "ненужных и подставных" кандидатов двигали, заставляя написать заявление о сложении полномочий, и в списке продвигали уже нужную часто одиозную персону, за которую избиратель никогда бы не проголосовал. Ну как-то так...".

Напомним, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий 21 мая издал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания ВР 22 мая 2019 года в 12:00.

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Украины Андрей Парубий с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины в среду, 22 мая, и включить в повестку дня рассмотрение вопросов о внесении изменений в законы Украины "О выборах народных депутатов Украины" и " о публичных закупках ".

В письме отмечается, что эти вопросы были определены во время консультаций Президента Украины с председателем Верховной Рады, его заместителями и председателями депутатских фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва.

Как сообщал УНН, было опубликовано указ Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.

Так, выборы в ВР назначены на 21 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский принес присягу народу Украины 20 мая.