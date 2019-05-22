Регистрация | Вход |
USD: 26,11 -0,0904  EUR: 29,14 -0,1167 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 22 мая 2019 14:54
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
С прошлого года Украина выдала более 70 человек иностранным государствам
С прошлого года Украина выдала более 70 человек иностранным государствам
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
54000
Версия для печати

За первые сутки президентства к Зеленскому поступило около 30 петиций

За первые сутки президентства к Зеленскому поступило около 30 петиций

КИЕВ. 22 мая. УНН. К новоназначеннму главе государства Владимиру Зеленскому поступило уже около 30 петиций, в которых украинцы просят Президента присвоить звание Героя его предшественнику Петру Порошенко, а также сократить численность депутатов Верховной Рады Украины и восстановить ядерный потенциал страны. Соответствующие петиции зарегистрированы на сайте президента, передает УНН.

Так, первой петицией, зарегистрированной в день инаугурации Зеленского на сайте Президента, стало обращение № 22/053242-эп Любови Блажчук с просьбой присвоить звание Героя Украины президенту Петру Порошенко.

"За Томос, Язык, ЕС, за Армию, за сохранение целостности нашего государства! За неутомимый труд, за бессонные ночи, он единственный президент Украины, который сделал невозможно для нас, мы стали Нацией", - пояснила автор свою инициативу.

Также Президента просят в петиции № 22/053308-эп провести референдум по определению количества депутатов Верховной Рады Украины, поскольку "450 депутатов при сокращении населения и временно оккупированных территориях Украины является неоправданно завышенной количеством".

При этом Борис Островский в петиции № 22/053330-эп предлагает переименовать название "Верховная Рада Украины" (сокращенное ВРУ) на "Верховный Государственный Совет Украины" (сокращенно - ВГСУ).

Кроме того, в петиции № 22/053336-эп Павел Гордовский инициирует возобновление ядерного потенциала для возвращения земельного целостности страны.

Кроме того, Владислав Бащук в петиции просит разблокировать российские соцсети. "Разблокирование социальных сетей "ВКонтакте", "Одноклассники", поиска "Яндекс" (и все что с ним связано), почту и поиск "Mail.ru" - оно необходимо, и были заблокированы несправедливо", - аргументировал инициативу автор петиции.

Напомним, конечное решение в переговорном процессе с Россией по Донбассу может быть вынесено на референдум для принятия большинством общества.

Источник: УНН
Теги: Украина, Президент, петиция

В тексте упоминаются

Порошенко Петр
Порошенко Петр
Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.