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Зеленский назначил представителя Президента в Кабмине

Зеленский назначил представителя Президента в Кабмине

КИЕВ. 22 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Геруса представителем Президента Украины в Кабинете Министров Украины. Об этом говорится в указе № 314/2019, передает УНН.

"Назначить Геруса Андрея Михайловича Представителем Президента Украины в Кабинете Министров Украины", - говорится в тексте документа.

Андрей Герус во время избирательной кампании значился как эксперт команды Владимира Зеленского по вопросам энергетики, жилищно-коммунальных услуг и антимонопольного регулирования.

С 2014 года был членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В 2015 году уволился по собственному желанию.

Герус является исполнительным директором ООО "Конкорд Капитал".

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Администрации Президента Украины Андрея Богдана.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины. Соответствующий Указ Глава государства подписал сегодня, 21 мая.

Другим своим Указом Президент Украины уволил генерала армии Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, указы, Президент, Владимир Зеленский
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