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Нефедов назвал вынесенные на внеочередное заседание ВР изменения в публичные закупки

Нефедов назвал вынесенные на внеочередное заседание ВР изменения в публичные закупки

КИЕВ. 22 мая. УНН. Поправками в закон "О публичных закупках", которые вынесены на рассмотрение на внеочередном заседании Верховной Рады, вероятно, собираются вывести внеочередные выборы из-под закона и тендеров. Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов в Facebook, передает УНН.

"Уважаемые депутаты, сегодня вам планируют предложить какие-то правки в закон О публичных закупках. По слухам, собираются вывести внеочередные выборы из-под закона и тендеров. Это нормальный шаг, чтобы не рисковать со сроками, хотя альтернативно можно просто изменить пункт 21 приказа Министерства экономического развития о предмете закупки", - сообщил Нефедов.

При этом он призвал народных депутитви проследить, чтобы "в законотворческом ажиотаже в законопроекте не появились какие-то дополнительные платные услуги, согласование всего со стороны спецслужб или сервис по выдаче справок по допуску к торгам".

Напомним, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий 21 мая издал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания ВР 22 мая 2019 года в 12:00.

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Украины Андрей Парубий с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины в среду, 22 мая, и включить в повестку дня рассмотрение вопросов о внесении изменений в законы Украины "О выборах народных депутатов Украины" и " о публичных закупках ".

В письме отмечается, что эти вопросы были определены во время консультаций Президента Украины с председателем Верховной Рады, его заместителями и председателями депутатских фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва.

Как сообщал УНН, было опубликовано указ Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.

Так, выборы в ВР назначены на 21 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский принес присягу народу Украины 20 мая.

Источник: УНН
Теги: закон, Максим Нефедов
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