Первый президентский законопроект внесен в ВР

КИЕВ. 22 мая. УНН. В ВР зарегистрирован первый президентский законопроект, сообщает УНН.

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса зарегистрирован в парламенте.

Сейчас на сайте ВР текст документа отсутствует.

Согласно повестке дня внесены президентский законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины", который еще не опубликован на сайте парламента. Докладчиком по этому пункту повестки дня назначен председатель Комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич. Следующим пунктом также значится президентский законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках". Докладчиком значится председатель Комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук. Этот законопроект также пока не опубликован.