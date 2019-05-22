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Первый президентский законопроект внесен в ВР

Первый президентский законопроект внесен в ВР

КИЕВ. 22 мая. УНН. В ВР зарегистрирован первый президентский законопроект, сообщает УНН.

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса зарегистрирован в парламенте.

Сейчас на сайте ВР текст документа отсутствует.

Согласно повестке дня внесены президентский законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины", который еще не опубликован на сайте парламента. Докладчиком по этому пункту повестки дня назначен председатель Комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич. Следующим пунктом также значится президентский законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках". Докладчиком значится председатель Комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук. Этот законопроект также пока не опубликован.

Источник: УНН
Теги: ВР, законопроект
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