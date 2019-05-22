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Президент отменил Указ о назначении Зеркаль

Президент отменил Указ о назначении Зеркаль

КИЕВ. 22 мая. УНН. Указ о назначении Елены Зеркаль заместителем главы Администрации президента отменен другим Указом главы государства, сообщает УНН.

"Отменить как нереализованный Указ Президента Украины от 21 мая 2019 № 309 "О назначении Е.Зеркаль Заместителем Главы Администрации Президента Украины", - говорится в Указе об отмене Указа Президента Украины от 21 мая 2019 № 309.

Напомним, вчера Указом Президента Елена Зеркаль была назначена на должность заместителя главы АП. Однако позже документ исчез с сайта Президента.

Елена Зеркаль частично прояснила ситуацию с отказом от должности заместителя главы Администрации президента, заявив, что дело не в должности.

Вероятно причиной отказа Зеркаль занять должность стало заявление главы АП Андрея Богдана о вероятности вынесения на референдум вопроса достижения мирных договоренностей с Россией.

Источник: УНН
Теги: указы
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