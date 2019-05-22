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Гройсман пообещал сегодня подать заявление об отставке в парламент

Гройсман пообещал сегодня подать заявление об отставке в парламент

Владимир Гройсман

КИЕВ. 22 мая. УНН. Заявление об отставке с должности премьер-министра Украины Владимира Гройсмана будет подана в Верховную Раду Украины сегодня, 22 мая. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Сегодня, в среду, свое заявление я подам в Верховную Раду Украины", - отметил премьер.

По его словам, последние три года во главе правительства для него были сложными, поскольку приходилось принимать сложные решения и решать большие проблемы.

"Главное из задач, с которым мы справились, - мы изменили тренд от снижения и разрушения к закладке основ роста национальной экономики", - отметил Гройсман.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что принял решение уйти в отставку в среду, 22 мая.

Источник: УНН
Теги: правительство, отставка, Владимир Гройсман, ВРУ, политика

В тексте упоминаются

Гройсман Владимир
Гройсман Владимир
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