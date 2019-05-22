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Нигерия закрыла дипломатическое представительство в Украине – СМИ

Нигерия закрыла дипломатическое представительство в Украине – СМИ

КИЕВ. 22 мая. УНН. Из-за проблем с финансированием правительство Нигерии закрыло четыре своих представительства за рубежом, в том числе в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Федеративной Республики Джеффри Оньеама, пишет местное издание Sundiata Post, передаёт УНН.

Так, по словам министра, дипломатические учреждения были закрыты в Шри-Ланке, Сербии, Украине и Чешской Республике. Сообщается, что министр выступает за "умную миссию как средство обеспечения эффективности" перед лицом проблем с финансированием.

Как сообщал УНН, ко Дню вышиванки в посольстве Украины в Нигерии присоединились к празднованию, нарядившись в праздничные рубашки.

Источник: УНН
Теги: Украина, дипломатия, Нигерия, политика
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