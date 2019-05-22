Новости: Политика
Среда, 22 мая 2019, 11:41 • Мария Мамаева • 268980
Полторак прокомментировал назначение Хомчака
Руслан Хомчак
КИЕВ. 22 мая. УНН. Новоназначенный начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак является опытным офицером. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак после заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Генерал Хомчак - опытный офицер, он вчера был назначен, завтра утром будет представлен Генеральному штабу Вооруженных сил", - отметил Полторак.
По его словам, сам он пока будет выполнять свои обязанности как министр обороны.
"До принятия решения Верховной Радой я буду выполнять свои обязанности", - добавил он.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Руслана Хомчака начальником Генштаба.
Источник: УНН
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