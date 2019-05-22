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БПП не будет голосовать за закрытые партийные списки

БПП не будет голосовать за закрытые партийные списки

Алексей Гончаренко

КИЕВ. 22 мая. УНН. Фракция БПП не будет поддерживать президентский законопроект о выборах депутатов, в случае если в нем будет содержаться норма о закрытых партийных списках. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя фракции БПП Алексей Гончаренко, передает корреспондент УНН.

"Фракция только что на своем заседании рассмотрела ситуацию, определила и констатировала факт, что мы не знаем, о чем вообще говорим, законопроекта никто не видел. Но переход на закрытые партийные списки, как мы понимаем, нам будет предложен. Наша фракция поддерживать не будет, потому что это увеличение коррупции", - сообщил Гончаренко.

Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании 22 мая должен рассмотреть изменения в законы "О выборах народных депутатов Украины" и "О публичных закупках".

Законопроект о публичные закупки уже зарегистрирован в парламенте.

Источник: УНН
Теги: выборы, ВР
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