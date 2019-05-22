Украина и Израиль договорились об уменьшении отказов гражданам в пересечении границы

КИЕВ. 22 мая. УНН. Украина и Израиль приложат максимум усилий для минимизации количества отказов в пересечении границы для граждан обоих государств. Об этом заявила заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук во время второго заседания украинско-израильской межведомственной комиссии по вопросам пересечения гражданами Украины государственной границы Израиля, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Достигнута договоренность приложить максимум усилий в рамках действующего законодательства с целью минимизации количества отказов в пересечении границы для граждан обоих государств", - сообщила Ковальчук.

В свою очередь, израильская сторона выразила готовность рассмотреть возможности расширения сфер легального трудоустройства у себя украинских граждан и упрощение механизма трудоустройства по ныне действующему соглашению между Кабмином Украины и правительством Израиля о временном трудоустройстве украинских работников в отдельных отраслях на рынке труда Израиля от 2016 года.

Также было констатировано существенное уменьшение количества искателей убежища в Израиле из числа украинских граждан после введения израильской стороной изменений в процедуру рассмотрения таких обращений и отнесения Украины к категории государств, где не существует угроз политического преследования для граждан.

Стороны договорились тщательно рассматривать жалобы граждан по некорректному обращения с ними во время процедуры пограничного контроля.

"Каждый из таких сигналов, полученных по дипломатическим каналам, станет предметом отдельного служебного расследования ответственных ведомств", - отметили в МВД.

Ранее УНН сообщал, что Израиль втрое чаще не пропускает украинский, чем Украина - израильтян.

Напомним, 15 февраля в израильском аэропорту имени Бен-Гуриона несколько часов удерживали 140 украинцев.

Сообщалось, что украинцев задержали без объяснений. Вероятно, они были задержаны в знак протеста на недопуск в Украину 35 граждан Израиля. Позже вопрос был решен.