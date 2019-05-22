Судьи Окружного админсуда не пришли на экзамен в ВККСУ

КИЕВ. 22 мая. УНН. В Высшую квалификационную комиссию судей Украины 27 из 30 назначенных на квалификационную оценку судей Окружного административного суда города Киева повторно не явились на экзамен накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВККСУ.

"21 мая 2019 года в Высшей квалификационной комиссии судей Украины проходила сдача экзамена в рамках квалификационной оценки судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности. Однако 27 судей Окружного административного суда города Киева повторно не явились на оценку. Таким образом, экзамен в помещении комиссии 21 мая 2019 года составляли лишь трое судей ОАСК", - отметили в ВККСУ.

В Комиссии отметили, что 17 апреля 2019 года 34 судьи Окружного административного суда города Киева не появились на оценку, указав основанием временную нетрудоспособность.

"Решением Комиссии от 8 мая 2019 года указанным 34 судьям причины неявки на экзамен признаны уважительными и перенесена сдача экзамена на 21 мая 2019 года. Комиссия пока ожидает официальные документы о причинах повторного отсутствия судей ОАСК на квалификационном оценке", - добавили в ВККСУ.

Напомним, под стенами ВККСУ утром 20 мая и 21 мая так называемые активисты блокировали здание и ограничили доступ отдельных членов Комиссии в помещение.