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Председатель Военного комитета НАТО призвал Россию освободить Крым

Председатель Военного комитета НАТО призвал Россию освободить Крым

КИЕВ. 22 мая. УНН. НАТО не признает незаконную аннексию Крыма и требует от России освободить захваченных в прошлом году украинских моряков и корабли. Об этом заявил главнокомандующий Военно-воздушных сил, председатель Военного комитета НАТО на 181-й сессии Военного комитета Стюарт Пич во время вступительного слова перед началом заседания, передаёт УНН.

“Сегодня состоится совместное заседание с партнерами. Просто для ясности: этот альянс не признавал и не признает незаконной аннексию Крыма. Мы продолжаем призывать Россию освободить Крым и прекратить поддержку боевиков в Украине. Мы также призываем Россию освободить моряков и корабли, захваченные в ноябре прошлого года у Азовского моря ”, - заявил военный.

Он отметил, что, учитывая ситуацию, складывающуюся в Черноморском регионе, НАТО нарастил уровень сотрудничества с Украиной и Грузией, которые были и остаются важными партнерами Альянса.

Напомним, на заседании Военного комитета НАТО, посвященном Украине, будут обсуждать помощь Вооруженным силам Украины.

Источник: УНН
Теги: Россия, НАТО, Крым, Украина
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