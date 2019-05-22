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Герус рассказал, чем занимается в команде Президента

Герус рассказал, чем занимается в команде Президента

КИЕВ. 22 мая. УНН. Новоназначенный представитель главы государства в правительстве занимается экономикой, энергетикой и вопросами, связанными с Кабинетом министров. Об этом заявил представитель Президента в Кабмине Андрей Герус во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Я занимаюсь направлением: экономика, энергетика, Кабинет министров", - отметил Герус.

При этом он добавил, что его как "слугу народа" вполне устраивает должность представителя Президента в правительстве.

По его словам, все кадровые вопросы, в том числе и назначение представителя в КМУ, решает Президент Зеленский. В частности, именно он еще будет принимать решение про отвечающих за экономическое направление в президентской команде.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Геруса представителем Президента Украины в Кабинете Министров Украины.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, политика, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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