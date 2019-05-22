Второй законопроект Президента не зарегистрировали в ВР из-за нарушения

КИЕВ. 22 мая. УНН. Второй законопроект подан на рассмотрение ВР Президентом Украины до сих пор не зарегистрирован в Верховной Раде, об этом во время внеочередного заседания заявил спикер ВР Андрей Парубий, передает УНН.

"Первый законопроект был подан два часа назад. Второй 11.45. Но он не зарегистрирован, ведь был подан с грубым нарушением регламента. Там предлагалось изменить и публичные закупки и избирательное законодательство", - пояснил Парубий.

По его словам, сейчас работники Аппарата и представитель Президента пытаются исправить ситуацию.

Ожидается, что он будет зарегистрирован в ближайшее время.

Согласно повестке дня, опубликованного на сайте Верховной Рады, внесен президентский законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины".

Докладчиком по этому пункту повестки дня назначен председатель Комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич.

Следующим пунктом значится президентский законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках". Докладчиком значится председатель Комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук.

Законопроект уже опубликован на сайте парламента.