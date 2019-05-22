Регистрация | Вход |
USD: 26,11 -0,0904  EUR: 29,14 -0,1167 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 22 мая 2019 14:52
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
С прошлого года Украина выдала более 70 человек иностранным государствам
С прошлого года Украина выдала более 70 человек иностранным государствам
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
40110
Версия для печати

Второй законопроект Президента не зарегистрировали в ВР из-за нарушения

Второй законопроект Президента не зарегистрировали в ВР из-за нарушения

КИЕВ. 22 мая. УНН. Второй законопроект подан на рассмотрение ВР Президентом Украины до сих пор не зарегистрирован в Верховной Раде, об этом во время внеочередного заседания заявил спикер ВР Андрей Парубий, передает УНН.

"Первый законопроект был подан два часа назад. Второй 11.45. Но он не зарегистрирован, ведь был подан с грубым нарушением регламента. Там предлагалось изменить и публичные закупки и избирательное законодательство", - пояснил Парубий.

По его словам, сейчас работники Аппарата и представитель Президента пытаются исправить ситуацию.

Ожидается, что он будет зарегистрирован в ближайшее время.

Согласно повестке дня, опубликованного на сайте Верховной Рады, внесен президентский законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины".

Докладчиком по этому пункту повестки дня назначен председатель Комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич.

Следующим пунктом значится президентский законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках". Докладчиком значится председатель Комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук.

Законопроект уже опубликован на сайте парламента.

Источник: УНН
Теги: законопроект
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.